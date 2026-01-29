姦殺長榮女大生可教化！3度死刑改判無期 「梁育誌狂謝謝法官」服刑25年就可假釋

凶嫌梁育誌2020年犯下震驚全台的女大生姦殺案，全案目前仍在審理中。（翻攝畫面）

2020年震驚全台的長榮女大生姦殺案，歷經逾長達5年審理，凶嫌梁育誌3度遭判死刑，不過今（29日）更二審法官認定「可教化」改判無期徒刑。據了解，梁育誌得知逃過死刑後，當庭接連向合議庭說出多聲「謝謝」才離席，屆時關滿25年後將有機會獲假釋。全案未定讞，仍可上訴。

長榮一名女大生2020年10月28日晚間返回住處途中，遭梁育誌以早準備好的麻繩勒住脖子，強拖至路旁性侵後棄屍山中。全案一、二審及更一審三度判處死刑，梁育誌不服判決提起上訴。全案經由高分院更二審合議庭認定，梁男仍具矯治教化可能性，認為若對梁男施以長期監禁，輔以心理治療及輔導教化，可促其深入反省並改善更生，29日宣判梁男犯行尚未達必須剝奪生命的「情節最重大之罪」，最終改判梁育誌所犯強制性交殺害被害人罪判處無期徒刑，另就強盜罪判處有期徒刑8年，並就無期徒刑部分宣告褫奪公權終身。

梁育誌逃死聽判決當下心情曝光？

據了解，改判無期徒刑結果出爐後，視訊畫面中的梁育誌聽聞判決，當庭接連向合議庭說出多聲「謝謝」才離席。至於受害女大生母親則不願受訪，僅透過文字表示「不能接受這樣的判決」；校方獲悉則表示，尊重司法判決與相關法律程序，後續將持續關心並陪伴家屬，協助相關善後事宜。

值得關注的是，高分院表示，無期徒刑並非「關了就算了」，依法至少必須服刑25年以上，且須提出具體悔改的事實才可能獲准假釋，否則將長年與社會隔離。而據我國《刑法》除遭判「終身監禁」，依現行《刑法》第77條，執行滿25年、確有悔改實據者，由監獄報請法務部核准後可假釋出獄。此外假釋後若滿20年未被撤銷，視為執行完畢。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

