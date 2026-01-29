姦殺馬來西亞女大生...兇嫌梁育誌更二審從死刑改判無期徒刑...高分院：認定有教化可能，不屬預謀殺人

2020年長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵命案，兇手梁育誌在一、二審皆依強制性交、殺人等罪合併判處死刑，後續經最高法院撤銷死刑判決並發回更審，高雄高分院更一審仍維持死刑，最高院再度撤銷發回高雄高分院更審，高雄高分院今（29）日更二審宣判，逆轉改判無期徒刑。

在2020年，就讀長榮大學三年級的鍾女單獨從台南歸仁校本部走回宿舍，途中被梁男發現落單，遂上前以麻繩打結套住鍾女脖子，並拖進路邊草叢，即便鍾女奮力抵抗，仍不幸遭梁男性侵殺害。

梁男事後開車載著遺體在台南、高雄繞行10幾小時，期間還用鍾女財物購物，甚至用鍾女手機抵押換加油費用，最終棄屍在高雄大崗山區。



在被警方逮捕調查後，檢方對梁男提起公訴，一、二審皆依強盜殺人、遺棄屍體、強制性交未遂等罪嫌被判死刑，不過在案件上訴後，最高法院認為事實調查仍有不足，殺人部分撤銷死刑判決，發回更審，高分院更一審後，再認定梁男所犯為情節最嚴重之罪，仍判死刑。



但全案上訴後，最高法院認為梁男所犯殺人罪與強盜罪，應查明是一行為觸犯兩罪的想像競合關係，還是各自起意、分論併罰；此外，梁男犯案之初是否即有殺害被害人意圖，也有疑義，並要求查明有無教化矯正可能性，因此再度發回更審。



而高分院今日更二審宣判，合議庭認定梁有教化可能，且不屬預謀殺人，依強制性交殺人罪，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身，強盜罪則判8年，可上訴。

