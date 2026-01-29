姦殺馬國女大生三度判死！梁育誌死刑被撤銷 更二審改判無期徒刑

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

2020年震驚社會的長榮大學外籍女大生遭殺害案出現重大轉折。嫌犯梁育誌先前因強制性交殺人罪，於一審、二審及更一審三度被判處死刑，但最高法院認定更一審未具體說明對被告有利的量刑理由，撤銷判決並發回更審。高雄高分院今（29）日上午宣判更二審結果，改判梁育誌無期徒刑。

判決指出，梁育誌於2020年10月在台南長榮大學附近，以繩索勒住一名馬來西亞籍女大生，將人拖入路邊草叢企圖性侵。被害人激烈反抗，仍遭梁男勒斃。犯案後，梁男拿走被害人財物四處消費，隨後駕車將遺體棄置於高雄大崗山區邊坡。警方循線追查時，梁男一度否認犯行，經掌握其行蹤後，才供出棄屍地點。

橋頭地檢署偵結後，依強制性交未遂、強制性交殺人、強盜殺人及遺棄屍體等罪起訴。遺棄屍體及強制性交未遂部分，已分別判處2年與2年10月徒刑定讞；至於強制性交殺人罪，梁男於2022年3月一審、2023年3月二審及2025年1月更一審均遭判死刑。最高法院認為更一審未說明任何對被告有利的量刑理由，撤銷發回更審，高雄高分院今日宣判更二審，最終改判無期徒刑。

