姦殺馬國女大生梁育誌更二審逃死！鍾母長文痛訴台灣司法

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭31歲兇嫌梁育誌（左）擄走後性侵殺害。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，6年前遭梁育誌擄走並殘忍殺害性侵，一、二審、更一審三度判死，上訴後，最高院要求查明梁男有無教化矯正可能性，再度撤銷發回高雄高分院更審，高雄高分院今日更二審宣判，逆轉改判無期徒刑。鍾姓女大生母親發1590字長文，痛訴台灣司法。

鍾姓女大生母親直言，女兒不是抽象的「被害者」，而是一個清楚感受到恐懼、疼痛與無助的孩子，對一個做母親的來說，都不是判決書中冷靜的文字，而是一輩子都無法抹去的畫面與心痛，「我不希望再有任何一位母親，必須在判決書中，一邊讀著對犯罪殘忍的詳盡描述，一邊卻被告知，這樣的案件仍不足以被視為最嚴重」。

同時鍾姓女大生母親點出，判決理由中，梁育誌犯案前做的準備，包括攜帶已打好「上吊結」的麻繩，甚至提升上一次犯案未遂的強度，且在專業評估下，均指出梁育誌具有高度再犯風險，其人格結構與行為模式並非短期可矯正，法院在明知上述專業鑑定結果的情況下，仍以「長期監禁、輔以治療與教化，當可改善更生」作為量處無期徒刑、排除最嚴厲刑責的重要依據。

鍾母請社會思考，當一個人攜帶明確具致命風險的工具、選定犯罪地點、反覆鎖定特定對象，並在被害人反抗時選擇痛下殺手，且經專業評估顯示再犯風險偏高、教化困難，這樣的行為，是否真的仍不足以被視為「情節最重大」，更指出，法律對於保護社會、預防再犯所要傳達的界線，究竟在哪裡？

鍾母質疑，在重大性侵殺人案件中，現行量刑標準是否已經出現落差？法院在面對高度再犯風險與教化困難的專業鑑定時，是否需要更審慎、更具體地說明，為何仍選擇相信教化而非防範？以及，被害者與其家屬的痛苦與社會安全，是否真的在量刑中被實質地看見與回應？

