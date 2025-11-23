姨丈偷吃未滿14歲外甥女！他竟互稱「老公老婆」下場曝光

（記者周德瑄／綜合報導）台南地方法院近日審理了一起涉及家庭成員的性侵案件，一名男子阿漢（化名）被控與其未滿十四歲的外甥女萱萱（化名）發生性關係。根據法院判決，阿漢被判處一年十個月有期徒刑，緩刑兩年，並需向公庫支付新臺幣五萬元。

這起案件發生在去年十月至十一月間。判決書指出，身為萱萱姨丈的阿漢，利用萱萱年紀尚輕、心智懵懂，在清晨或中午時段，多次進入萱萱的房間，對她進行親吻、愛撫，並前後三次與她發生性關係。直到今年一月，萱萱向學校老師透露此事，整起事件才得以曝光。

廣告 廣告

示意圖／台南驚傳人倫悲劇，姨丈與未成年外甥女3度發生性關係，對話內容曝光，法官判決結果出爐。（翻攝自 免費圖庫Pixabay）

檢警在偵查過程中發現，阿漢與萱萱之間有大量的曖昧訊息往來，兩人以「老公」、「老婆」互稱，對話內容包括「好久沒讓你摸摸了」、「全身上下」、「愛你」、「香蕉」等。此外，萱萱也曾多次傳送自拍照給阿漢，並表達希望發生親密行為的意願，這些交流顯示兩人之間存在交往關係。

台南地方法院審理此案時指出，阿漢的行為已觸犯《刑法》對未滿十四歲女子性交罪，此罪名法定最低刑度為三年以上有期徒刑。然而，法官考量到兩人的訊息顯示彼此為交往關係，且阿漢在案件偵查期間即坦承犯行，態度良好，並已與萱萱及其監護人達成調解，取得被害人原諒，被害人也表示願意給予緩刑。

基於上述情狀，法官依據刑法第59條情堪憫恕的規定，對阿漢進行減刑，最終依三項對未滿十四歲之女子性交罪，合併判處一年十個月有期徒刑。同時，法官認為，給予緩刑能使阿漢有自我改過的機會，因此給予他兩年緩刑，但要求其向公庫支付五萬元罰金，以示警惕。本案仍可上訴。

更多引新聞報導

愛上台灣後決定定居 外國人卻喊後悔 「4大缺點」引網友討論

才來台不久！AV女優檢測出「梅毒偽陽性」 崩潰宣布停工

