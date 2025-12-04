姪女變女兒！生活大小事都由姑姑陪 法院裁定收養
〔記者王捷／台南報導〕國中搭校車、運動會、選填大學科系都找姑姑商量，姪女把姑姑視為第二個媽媽和人生導師，台南地方法院裁定，2人從親戚變成法律上的母女。
姑姑與兄嫂一家同住，兄嫂因經濟吃緊，希望由她分擔教養費用，同意出養女兒，雙方簽立收養契約與出養同意書，向地方法院聲請認可並檢附資料。
法院調查，姑姑分擔照顧與家務，固定接送姪女上下學、陪上才藝課，也負擔晚餐開銷。姪女在庭上回憶，國中時母親常加班到很晚，是姑姑陪她去搭校車，學校通知與活動多由姑姑出面；弟妹出生後，父母忙著照顧新生兒，她長期和姑姑一起生活，相處得像母女一樣，覺得姑姑和媽媽在心中的地位已沒有差別。
姪女說，升上國高中後，學校大小事與心事都會第一時間找姑姑討論，覺得姑姑務實，給的建議對自己幫助很大，因此把對方當成人生導師。讀高三要選填大學科系，她也希望將來能像姑姑一樣當公務員，職涯選擇都與姑姑商量；她提到，只要說過自己喜歡什麼，姑姑就會記在心裡，之後挑禮物送她，讓她感到驚喜與感謝。
法院依民法關於收養的年齡與親等限制，審酌雙方為五親等內旁系血親，收養人年長被收養人20歲以上，且已取得雙親同意，程序符合法定要件；並認為收養動機單純，未藉收養免除義務或損及本生父母權益，裁定認可收養，自今年7月15日起生效，聲請程序費用1500元由聲請人負擔，如不服須在送達後10日內提起抗告。
