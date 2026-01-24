姬路城散策必買！TRUFFLE DONUT姬路店限定「爆餡生乳甜甜圈」，柔軟如雲朵的療癒系甜點

Yahoo奇摩旅遊駐站達人

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

TRUFFLE DONUT是日本一家甜甜圈專賣店，2022年在鳥取開設首店，

至今已擴展到20餘家的門市，近期在台灣高雄也成立了海外第一家店！

去年造訪姬路城時在姬路商店街遇見TRUFFLE DONUT，

是我與TRUFFLE DONUT的首次相遇。

TRUFFLE DONUT 兵庫姬路車站前店前擺出各式各樣的甜甜圈，

還有斗大誘人的立牌，走過實在很難不被吸引。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

各種口味的生甜甜圈可直接看實體，超讚。

價格參考，最便宜的是232円。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

TRUFFLE DONUT姬路限定的兩種口味，中間都是滿滿的鮮奶油。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

已經是成品的甜甜圈，購買很快速，不太需要久等，因此也不容易排隊。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

新的小球甜甜圈沒有在門口的價格表上。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

挑了五個甜甜圈，直接裝一盒，盒子很簡約的設計。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

胖嘟嘟的甜甜圈排排站，好可愛。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

姫路駅前店限定的口味之一：白あんクリームとアーモンドホワイトチョコ，

外層裹上一半的白巧克力並撒上杏仁片，咬起來脆而香，雖是巧克力卻不會太甜膩。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

生甜甜圈的本體很柔軟，完全不乾口，大量飽滿的鮮奶油是這款甜甜圈的特色，

雖然很炸餡，但吃起來卻很清爽不膩口，搭配甜甜圈麵體剛剛好。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

甜甜圈中插了一隻滴管的ガンプキンプディング，不是常規的口味，雖然翻譯是南瓜布丁，

但吃不太出來南瓜味，反而滿滿的布丁香甜味，加上焦糖整體非常甜，不是螞蟻人不要嘗試。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

ポンデプレーン超可愛，6個278円，加價搭配開心果醬139円，

甜甜圈口感很Q彈，開心果醬甜甜的，開心果味不是很濃郁的那種，

不過沾了醬吃起來很濕潤順口。

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店
日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

初嚐TRUFFLE DONUT印象還不錯，是柔軟沒有油耗味的甜甜圈，

有些口味甜而不膩，有些則是偏甜，口味上還是要慎選，怕踩雷就選基本款，

當店限定的口味也可試試。

TRUFFLE DONUT－兵庫姬路車站前店

所在地址：日本兵庫縣姬路市吳服町36號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-18:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅

