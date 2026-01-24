姬路城散策必買！TRUFFLE DONUT姬路店限定「爆餡生乳甜甜圈」，柔軟如雲朵的療癒系甜點

日本兵庫縣｜TRUFFLE DONUT－姬路車站前店

TRUFFLE DONUT是日本一家甜甜圈專賣店，2022年在鳥取開設首店，

至今已擴展到20餘家的門市，近期在台灣高雄也成立了海外第一家店！

去年造訪姬路城時在姬路商店街遇見TRUFFLE DONUT，

是我與TRUFFLE DONUT的首次相遇。

TRUFFLE DONUT 兵庫姬路車站前店前擺出各式各樣的甜甜圈，

還有斗大誘人的立牌，走過實在很難不被吸引。

各種口味的生甜甜圈可直接看實體，超讚。

價格參考，最便宜的是232円。

TRUFFLE DONUT姬路限定的兩種口味，中間都是滿滿的鮮奶油。

已經是成品的甜甜圈，購買很快速，不太需要久等，因此也不容易排隊。

新的小球甜甜圈沒有在門口的價格表上。

挑了五個甜甜圈，直接裝一盒，盒子很簡約的設計。

胖嘟嘟的甜甜圈排排站，好可愛。

姫路駅前店限定的口味之一：白あんクリームとアーモンドホワイトチョコ，

外層裹上一半的白巧克力並撒上杏仁片，咬起來脆而香，雖是巧克力卻不會太甜膩。

生甜甜圈的本體很柔軟，完全不乾口，大量飽滿的鮮奶油是這款甜甜圈的特色，

雖然很炸餡，但吃起來卻很清爽不膩口，搭配甜甜圈麵體剛剛好。

甜甜圈中插了一隻滴管的ガンプキンプディング，不是常規的口味，雖然翻譯是南瓜布丁，

但吃不太出來南瓜味，反而滿滿的布丁香甜味，加上焦糖整體非常甜，不是螞蟻人不要嘗試。

ポンデプレーン超可愛，6個278円，加價搭配開心果醬139円，

甜甜圈口感很Q彈，開心果醬甜甜的，開心果味不是很濃郁的那種，

不過沾了醬吃起來很濕潤順口。

初嚐TRUFFLE DONUT印象還不錯，是柔軟沒有油耗味的甜甜圈，

有些口味甜而不膩，有些則是偏甜，口味上還是要慎選，怕踩雷就選基本款，

當店限定的口味也可試試。

TRUFFLE DONUT－兵庫姬路車站前店

所在地址：日本兵庫縣姬路市吳服町36號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-18:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅