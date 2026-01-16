姬路城腳下的冠軍咖哩！みゆき通り商店街必吃，先甜後辛的殿堂級滋味

日本兵庫縣｜日乃屋 カレー 姫路 みゆき通り店

日乃屋カレー在日本有不少分店，且是榮獲東京神田咖哩大賽冠軍的人氣咖哩品牌！

在姬路商店街中尋覓餐廳時，發現這家日乃屋カレー 姫路みゆき通り店，

看了下google評論還不錯，菜單的價格也不貴，且咖哩種類超級多，

同行夥伴一致同意就選擇這家當我們的午餐囉。

因為臨時發生一些意外插曲，所以沒有拍餐廳外觀也沒拍到餐廳內部，

只拍了當天用餐的餐點。

日本兵庫縣｜日乃屋カレー 姫路みゆき通り店

有肥有瘦，豬肉煮到幾乎入口即化，相當軟嫩，搭配香濃的咖哩並不衝突，適合愛吃肉的朋友。

日本兵庫縣｜日乃屋カレー 姫路みゆき通り店

另外最讓我感興趣的還有日乃屋カレー 的牡蠣フライカレー，加價搭配温野菜，

滿足在日本很難吃到蔬菜的慾望，整體配色起來很誘人。

日本兵庫縣｜日乃屋カレー 姫路みゆき通り店

有三顆炸牡蠣，炸的外酥內軟，酥脆而不油膩，飽滿的牡蠣帶來滿滿的鮮味，是好吃的炸牡蠣。

日本兵庫縣｜日乃屋カレー 姫路みゆき通り店

咖哩醬的部分味道都是一樣的，濃郁略帶有些許微辣，更提味。

日本兵庫縣｜日乃屋カレー 姫路みゆき通り店

同行友人沒有加野菜的炸牡蠣咖哩，看起來就單調許多，不過就是很純粹的吃咖喱飯配炸牡蠣。

日本兵庫縣｜日乃屋カレー 姫路みゆき通り店

日乃屋カレー的分店超級多，但個人卻是第一次造訪，咖哩味道香濃可口，主菜們也都很到位，

到日本想不到要吃什麼時，日乃屋カレー是很安全又美味的選擇。

日乃屋カレー 姫路みゆき通り店

所在地址：日本兵庫県姫路市駅前町345 みき正前ビル1F

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：079-287-8879

文章來源：Irene's 食旅．時旅