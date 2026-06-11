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《姸選現場》直播通知！

這次突擊的目標是👇

蘇巧慧立委辦公室



-本集重點-

★漫畫、棒球 蘇巧慧研究室大公開

★一起吃午餐 巧慧口袋名單不藏私

★十年磨一劍！蘇巧慧的新北藍圖？

★超「慧」拜票？粉紅超跑變主題曲

★國會皮克敏之母？蘇巧慧獨家秀畫面

★雙北共好！將和沈伯洋提共同政見？

★水獺媽媽巧巧話 歡迎留言抽獎

本週五 12:30，民視特派員陳姸伶直接帶你進去看，真實工作現場＋午餐日常，一鏡到底不剪接！

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那些鏡頭外你看不到的事，我們替你去看！

官員辦公室裡到底在幹嘛？開會？簽公文？

《姸選現場》直接帶你走進真實工作現場，這裡沒有公關稿，沒有完美濾鏡，只有最真實、最直接的現場紀錄，從立法院的秘密角落，到選戰的激烈攻防，一鏡到底，開箱新聞背後的秘辛！



有想看的單位？有想問的問題？直接留言，妍伶帶你去！

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免責聲明：本文為合作外稿授權《民視新聞網》原文轉載，如對內文有任何疑問請逕與原作單位確認。

原文出處：《姸選現場》週五 12:30 拜訪水獺媽媽 開箱蘇巧慧辦公室

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