姻親「L姓表弟」遭爆現金存入凱思帳戶 黃國昌辦公室稱報導不實：已提告

民眾黨主席黃國昌涉豢養狗仔跟拍政敵、利用人頭收賄等爭議一一浮出，支付狗仔薪水的凱思國際也引發關注！《鏡週刊》今（9）日再爆凱思國際成立時，黃的姻親、高翬的L姓表弟與友人臨櫃現金存入帳戶，但兩人與凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，意在製造斷點，避免幕後藏鏡人曝光。對此，黃國昌國會辦公室稍早發出聲明駁斥報導，並表示已提起民刑事告訴，稱「絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家」。

針對《鏡週刊》今日報導，黃國昌國會辦公室稍早表示內容不實，並做出以下回應。黃辦指出，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，《鏡週刊》都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮。民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實柯文哲主席所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

黃辦更稱，對於《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提；到抹黑黃委員的姻親匯款成立凱思公司被黃委員打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞。

黃辦批評，《鏡週刊》除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，黃委員不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

