威京主席沈慶京創臉書粉專 發長文抒發開庭感想

威京集團主席沈慶京身陷京華城案，被關押一年後獲得交保，如今案件還在台北地院密集審理中，沈慶京卻在昨(17)日晚間突然創立臉書粉專。

年近80歲的沈慶京創立粉專後把封面照片換成自己身穿西裝的照片，寫著大字「我是威京小沈沈慶京」，自我介紹簡單明瞭。而他的第一篇貼文發出自己出庭時走進法院的影片，並寫了長文分享言詞辯論的開庭感想，文章一出約2個小時獲得200多人按讚，超過50則留言，沈慶京也擁獲不少支持者的加油打氣。

