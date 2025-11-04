威京小沈慘了! 中工遭狙擊 寶佳集團公告持股逾1成「目的就是併購」

中工擁有不少開發案，圖為「中工雲宇宙」AI智慧產業園區，預計2025年完工。資料照，廖瑞祥攝



中華工程(2515)昨控寶佳集團趁沈慶京陷京華城風暴，發動狙擊收購中工股份已達逾1成，怒轟其資金來源有疑慮，歷經一天沉默後，寶佳旗下華建(2530)發布公告，言明收購股份目的為併購，也證實取得中華工程股票達153萬0,899張，其中光是堡新持股比率就達10.8%，寶佳少東林家宏也浮上檯面，個人持股總額800張。

寶佳旗下華建(2530)公告指出，自04月08日起至11月04日止，經由集中市場交易方式取得181,316,000股。換算目前合計寶佳約取得11.8％股權，已成為中工第一大股東，即將問鼎經營權大戰。

中工昨天（3日）大動作指控寶佳集團成員以禿鷹掠奪方式，短時間內大量取得1成股權，並指其連續在4個交易日內耗資20億元以上大量買進中工股票，質疑購股資金來源。

依據寶佳旗下華建(2530)正式公告內容，市場人士解讀，由於其理由是依證券交易法、企業併購法規定辦理公告，因此在取得股份總額超過5%時，10日內辦理公告申報，而一公告即持股達10%，顯然是布局突襲，也不諱言是意在發動併購，應是來勢洶洶。

寶佳旗下華建(2530)發布公告指出，取得股權目的為併購，主要為控制或參與該公司經營權，達成強化公司治理

、提升營運穩定性之目標，其中自有資金新臺幣23.17億元,貸款新臺幣935.94萬元，取得股份之股權行使計畫為

擬自行或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）。

依據公告，華建(2530)相關取得人名稱包括堡新投資、林家宏、和築投資、佳峻投資、源通投資、毅新公司、吳佩娟、和發國際投資、鴻憶投資、鄭斯聰、白淑貞、瑞城豪投資、佳峻營造、大華建設、華鑑營造等。

