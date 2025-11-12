威京小沈落難，寶佳少東砸23億打併購戰！銀彈雄厚「錢像海波浪一直來」...兆元推案王400天謀取中工內幕
低調數年，寶佳集團少東林家宏再次發動了一場「非合意併購」。
在資本市場中被稱為「金融大鱷」、「股市禿鷹」的寶佳，這次，將目標瞄準威京集團旗下的中華工程（中工）。林家宏籌謀超過半年，直到去年11月4日的一則公告，正式引爆他與威京集團的經營權爭奪戰。
去年5月，威京集團主席「威京小沈」沈慶京因主導的京華城開發案涉嫌圖利引發弊案爭議。此時已有人建議林家宏鎖定中工。
中工長年經營成效不彰，股價長期在10元左右徘徊，但淨值卻遠高於股價。中工同時是中石化的大股東，持有中石化4.84％股權，而中石化不僅股價淨值比相較中工更低，更是並坐擁高雄亞灣區3.6萬坪、全台80萬坪土地的「資產潛力股」。
8月30日，沈慶京遭移送台北看守所羈押禁見，威京集團主席蒙難。一位林家宏好友指出：「那個時刻，Peter（林家宏）覺得時機已現，值得一拚！」
併購決心確立，林家宏將大任交付給大華建設董事長鄭斯聰，由其率領包含律師、股權投資遊說專家等人的虛擬併購小組。去年第四季起，併購團隊進行沙盤推演，確認具備併購成功條件。去年12月，林家宏點頭授權下，新設立堡新投資，由鄭斯聰擔任負責人，這間公司顯然是為併購而生……。
今年11月3日，堡新買進持股已經觸碰到《企業併購法》、《證券交易法》相關規定，單一股東持股超過10％必須申報的臨界線，證交所、公司會計部門都通知「該輸入上傳申報了」，寶佳有意併購中工的消息宛如平地一聲雷，轟然炸開。
11月4日，寶佳機構旗下的上市公司華建依規定上傳一則公告，包括堡新投資、寶佳機構副董事長林家宏、和築投資有限公司等15位自然人及法人，買入中工股票約18.3萬張，已持有中工約11.8％的股權，資金來源包括自有資金23.17億元及貸款約935萬元。寶佳併購團隊成員坦言，接下來仍將繼續加碼，增加持股。
寶佳集團能頻繁在資本市場攻城掠地，仰賴的是本業地產王國所累積的驚人財富。寶佳地產事業過去7年都雄踞推案王寶座。近10年來，寶佳推案量超過11萬戶，推案總金額破1兆元。
一位替林家宏管理資金投資的操盤人形容，獲利如潮浪湧入口袋：「錢就跟海波浪一樣一直進來，一直進來。」高達千億元的「銀彈庫」，是寶佳創辦人林陳海和林家宏父子在資本市場叱吒風雲的本錢。
不過，一位寶佳重要成員透露「林家宏的投資風格比較偏向長期投資」，林家宏過去的入主案例，如2017年以個人身分收購皇普建設、2020年入主大華建設，都屬於「合意併購」，他並沒有在獲利後就拋棄或拉抬股價。
他投資的公司中如寶晶和電梯公司永佳捷，也充分授權專業經理人經營，他「管大不管小」，以經理人是否「說到做到」作為檢視標準。
該成員強調：「禿鷹是拿到企業後分割賣光，林家宏並不這樣做，比起禿鷹邏輯，他的投資邏輯比較接近巴菲特。」即使這次對中工出手絕非「合意併購」，也是以長期持有、而非短線炒作出發。
這次對決小沈，林家宏從短期到長期，早擘畫一套完整戰略。小沈落難之際，林家宏銳鷹搏兔，步步進逼，朝他的雄心前進，而中工超過16萬大小股東，也盯緊這攸關他們利益的一役。
撰文‧今周刊編輯團隊
更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1508期)
