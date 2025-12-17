威京小沈講古！70分鐘當庭交代後事 「骨灰要撒在台灣海峽」

沈慶京。資料照片

台北地方法院持續審理京華城弊案，17日下午輪到威京集團主席沈慶京論述，誰料他一講就講了70分鐘，從年少時期混幫派講到被政治迫害，再講到身後事，主題包羅萬象，沈慶京說，自己死後骨灰想撒在台灣海峽，因為希望有天那裏會成為中國內海。

沈慶京回憶過去說，17歲的他在基隆水產學校讀高二，平時搭火車上下學，在火車經過七堵月台時，他看到月台上有三個太保學生聯手毆打一個學弟，立刻跳下車、跨過鐵軌衝到另一個月台去阻止那個被暴力毆打的學弟，結果讓他一個人被三個人打，還好其他同學看到衝下來解圍，那三個人才逃掉。

廣告 廣告

隨後，沈慶京再講到年少時期英雄救美的經歷，「同年混幫派時，很多兄弟住在萬華南機場的新東南旅社，常常玩到半夜才回到旅社，曾經有過二次不同時間，我見到有男性進入房間要強暴單身女子，我衝進房間救出被害女子，那時候，我身上沒有武器，不是我有種，我用理智克服內心懦弱與恐懼，這二位被救的女子，今天我在法庭上，很有感觸，因為她們其中一個當時唸高職，在法院做工讀生，另一名女子後來嫁給司法院公務人員。」沈慶京說，幫派經驗對他的人生有很大影響。

而如今，沈慶京苦訴，自己已屆80歲高齡，猶如風燭殘年，卻仍要被司法迫害，進一步控訴檢察官林俊言威逼利誘，要他咬出柯文哲，「當時林俊言在病房內對我說，如果我咬柯P就可以獲得減刑或緩刑、如果你不咬柯P，你就不能交保，你的公司會有問題，會被抽銀根，土地會被扣押，然後他拿一些資料給我，還說你看一看、這是為我好，他就不斷威逼利誘我咬柯文哲。」

沈慶京痛罵林俊言「為什麼要讓你這樣侮辱？」他當庭交代後事，自己死了以後，要把骨灰一部分撒在三芝的父母那裡、一部分放老家江蘇揚州的恩人那裡、一部分放在台灣海峽，因為他希望有一天，台灣海峽會成為中國內海，另外骨灰也可撒在太平島，讓台灣人享受到亞洲的崛起等。



回到原文

更多鏡報報導

沈慶京滔滔不絕70分鐘！憶亡父、摯友老淚縱橫 與柯文哲密會「只是發牢騷」

柯文哲律師祭絕招 要法官出面告發檢察官林俊言涉偽造文書

爆料王定宇曖昧人妻「我想要妳」 資深狗仔葛斯齊挨告誹謗...結果出爐