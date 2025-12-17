「威京小沈」來了！78歲沈慶京突開臉書 首篇貼文痛訴：人生心血毀在檢察官手裡

沈慶京17日突在臉書發文痛批檢察官。（鏡報董孟航）

威京集團主席沈慶京爆出為了京華城容積案行賄北市府和議員，沈慶京近日創辦臉書帳號，17日晚間首度發文，講述到台北地院開庭辯論的感想，文中痛批檢方政治辦案，「我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？」

台北地院昨（17日）審理柯文哲京華城容獎案，沈慶京出庭答辯時仍主張無罪、否認行賄，堅稱是政治追殺，甚至還開始講古從自己學生時期講到加入幫派、創業，並稱自己家訓不會行賄云云，說了2個多小時最後被審判長打斷表示「你講的這些跟法律及事實答辯無關」。

沈慶京近日啟用臉書帳號，封面照片寫著「我是威京小沈 沈慶京」，昨晚間發文表示：「今天是我第一次發臉書，快八十歲的人，要寫的竟然是台北地院今天開庭辯論的感想。」

沈慶京說，北檢去年經過4個月偵查，傳訊241位證人，除了林欽榮之外沒有一個人說違法，直指檢察官「沒有證據就起訴」，直指本案所有的被告、證人在經歷北檢檢察官的威脅逼迫後，都將懷疑我國司法的獨立和公信力。

沈慶京提到，前台北副市長彭振聲在法庭上曾說，這個案子害他家庭破碎，誰賠給他的太太和媽媽？柯文哲被關押1年，見不到父親最後一面；邵秀珮依法行政卻被不懂都市計畫法的檢察官逼迫，擔心公務員資格被取消而被迫認罪；前都發局長黃景茂非常專業，「我不認識他，但看得出他是敬業而有擔當的公務員，也被無辜牽連起訴。」

沈慶京還說這個案子造成他的身體永久性傷害以及公司難以挽救的損害，京華城土地被扣押、公司被抽銀根、企業可能滅失，「我們每一位被告，都經歷了一場恐怖的檢察官政治辦案過程、被構陷起訴，自己和家人、甚至企業都受到無以回復的傷害，未來還要纏訟多年。這些巨大損害，誰來賠償我們？我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？」

沈慶京感嘆，就算未來獲判無罪，但「遲來的正義，不是正義」，而他仍希望大家正向往前看，期待司法有公義，最後再批檢察官「不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票…」

