威剛今年營收有望創高 董座陳立白：貨買多少都不夠賣 記憶體缺口恐延續一年
搭上第四季DRAM與NAND Flash報價狂飆巨浪，記憶體模組大廠威剛科技10月銷貨雖採惜售策略，月合併營收仍以44.63億元改寫歷史同期新高，也是今年第六次刷新單月歷史同期紀錄。累計今年前10月合併營收416.35億元已成功超越去年全年的400.37億元，全力朝年度歷史新高邁進。
威剛董事長陳立白表示，AWS、Azure及Google等CSP三巨頭紛紛加碼調升資本支出，擴大雲端基礎建設布局，打算搶先包下未來3年記憶體廠產能，因應急增的AI算力需求。但目前記憶體原廠庫存已降至相當低水位，明年也無新產能加入供應，甚至喊出2026年產能都已售罄。現階段不只DRAM、NAND Flash價格漲幅一波比一波強勁，甚至連HDD價格都聯袂起漲，完全是前所未見。
在此之下，陳立白也重申：「現在買多少都不夠賣，工廠已經再度滿載加班，努力支援主要客戶的供貨缺口，明年DRAM與NAND Flash的市場缺口恐將延續一整年。」目前公司除了將加速採購、拉高庫存水位外，也會維持謹慎出貨態度，讓每筆訂單都能獲取最佳效益。在2026年記憶體榮景來臨之際，不僅要強勢布局贏得先機，也期許第四季和明年整體獲利能再創佳績。
威剛10月合併營收為44.63億元，年增30.87%、月減14.9%；單月DRAM營收比重為54.61%，SSD占比為33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.19 %。累計今年前10月合併營收為416.35億元，不僅年增23.71%，更已超越去年全年營收；DRAM營收貢獻為59.08%，其次SSD比重為27.89%，記憶卡、隨身碟與其他產品13.03%。
更多鏡報報導
第三季終於轉虧為盈！華邦電記憶體產品供給吃緊 產能利用率100%
記憶體超級週期玩真的！南亞科10月營收年增262% DDR4價格還在飆
市況好到頭痛！DDR4缺貨到何時？三大台灣記憶體廠全說了
其他人也在看
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
「台塑四寶」機會來了！謝金河點名「這一檔」先翻身
財經中心／李明融報導台股今年在AI熱潮帶動下，股市不斷創下新高紀錄，然而「台塑四寶」近年反而市值從高峰滑落，過去多次對台塑集團提出警訊的財信傳媒董事長謝金河，在臉書以「南亞的新轉捩點」為題發文，表示在AI熱潮與半導體材料供需反轉推動下，南亞科技與南亞電路板雙雙大漲，帶動母公司南亞的潛力重新被市場重估。民視財經網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 4 小時前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
退休金不是提款機！公股行揭退休族五大理財陷阱：通膨、金援子女最致命
台灣正式邁入高齡社會，每年新增的退休人口愈來愈多，「如何不讓退休金變成坐吃山空」成為許多人心中的焦慮。雖然不少人一輩子勤儉存錢，但公股銀行觀察發現，許多退休族仍在財務規劃上栽了跟斗，最常見的五大陷阱包括低估通膨、誤判投資風險、衝動消費、過度金援子女，以及忽略醫療與長照成本，最後讓原本規劃好的養老金逐漸「漏光」。賣厝阿明 ・ 1 天前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂潮來了！華邦電飆近60元創歷史高 南亞科奪量價雙冠「這6檔」成飆股...外資驚喊缺貨要到這時
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群全面沸騰，受美光（Micron）隔夜暴漲8.9%激勵，華邦電（2344）6日早盤強勢攻高，股價衝上近60元創下歷史新天價，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「高股息ETF」恐被打入冷宮！棄息也不划算 補充保費衝擊完整分析
衛福部近日提出健保補充保費制度改革方向，將現行「單筆收入達2萬元才課徵」的規定，改為「年度累計制」，未來只要一年內來自股利、利息或租金等收入累計超過2萬元，就必須繳納2.11%的補充保費。此舉被視為健保財務改善的重要一步，但也引起投資族群的高度關注。中時財經即時 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
旅天下通過上櫃案 最快明年第一季上櫃交易
櫃買中心6日召開上櫃審議會，通過旅天下（6961）上櫃申請案。依照目前時程推估，若一切順利，最早可望於明年第一季正式上櫃交易。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
兆元規模ETF迎除息 配發逾190億元資金活水
11月初的ETF除息秀於6日順利落幕，接下來還有多檔台股ETF將於17日至25日除息，目前已有30檔公布配息金額，整體規模超過兆元，預估將配發超過190億元資金活水，包含國泰永續高股息、富邦台50、復華台灣科技優息等重量級台股ETF，主動野村臺灣優選也迎來首次配息。工商時報 ・ 12 小時前