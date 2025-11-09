威剛前10月營收416.35億超越去年全年 努力支援記憶體客戶需求

【記者呂承哲／台北報導】記憶體模組大廠威剛科技（3260）公告2025年10月合併營收為44.63億元，月減14.9%、年增30.87%，其中，DRAM營收比重為54.61%，SSD占比為33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.19 %。

威剛累計今年前10月合併營收為416.35億元，不僅年增23.71%，更已超越去年全年營收。DRAM營收貢獻為59.08%，其次SSD比重為27.89%，記憶卡、隨身碟與其他產品13.03%。

搭上第四季DRAM與NAND Flash報價狂飆巨浪，威剛10月銷貨雖採惜售策略，單月營收改寫歷史同期新高，也是今年第六次刷新單月歷史同期紀錄，全力朝年度歷史新高邁進。

威剛董事長陳立白表示，AWS、Azure及Google等CSP三巨頭紛紛加碼調升資本支出，擴大雲端基礎建設布局，打算搶先包下未來3年記憶體廠產能，因應急增的AI算力需求。但目前記憶體原廠庫存已降至相當低水位，明年也無新產能加入供應，甚至喊出2026年產能都已售罄。現階段不只DRAM、NAND Flash價格漲幅一波比一波強勁，甚至連HDD價格都聯袂起漲，完全是前所未見。

陳立白重申：「現在買多少都不夠賣，工廠已經再度滿載加班，努力支援主要客戶的供貨缺口，明年DRAM與NAND Flash的市場缺口恐將延續一整年。」目前公司除了將加速採購、拉高庫存水位外，也會維持謹慎出貨態度，讓每筆訂單都能獲取最佳效益。在2026年記憶體榮景來臨之際，不僅要強勢布局贏得先機，也期許第四季和明年整體獲利能再創佳績。

