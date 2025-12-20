威剛收購力肯 獨董、董座7席全拿

威剛公開併購力肯。（圖／摘自威剛104）

釘槍廠力肯（1570）19日舉行股東臨時會全面改選董事，4席董事、3席獨董由威剛（3260）全拿。由於威剛董事長陳立白出國，力肯22日董事會推舉董事長，將由陳立白出任。

威剛10月初以發展電動車策略為由，以每股32元合意公開併購力肯，持股近40％。為此，力肯董事長溫銘漢19日主持任內最後一次股東會，出席率71.12％，只花19分鐘，就通過修改公司章程、改選4席董事、3席獨董，以及解除董事競業禁止等議案。

威剛指出，公開收購力肯股權主要是基於策略性投資目的，希望結合雙方業務、生產、技術及終端銷售的互補優勢，為力肯擬定升級計畫 ，增加威剛合理的投資收益。

力肯股東臨時會通過修改公司章程，將資本額從目前8億元提高至20億元，在原本氣動工具、手動工具、電動工具、機械及零件、小五金、鋼模等製造加工買賣，新增營業項目涵蓋電池批發、資訊軟體、資料處理服務、電器批發、電腦及事務性機器批發等。

威剛11月營收55.98億元，月增率25.44%，年增率達60.23%，年月雙增、連8月年增；累計今年至11月營收總額為472.33億元，年增率27.14%。

