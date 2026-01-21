威剛與清大產學合作 推永續及氣候變遷研究和應用

（中央社記者張建中新竹21日電）記憶體模組廠威剛與國立清華大學永續學院簽約合作，將在於清華大學校內成立「威剛永續與氣候變遷研究中心」，共同推動永續與氣候治理相關研究與實務應用。

威剛今天發布新聞稿指出，在清華大學校長高為元見證下，威剛董事長陳立白與清大永續學院院長范建得於1月20日簽署合作合約。

威剛表示，管理團隊一同出席簽約典禮，展現由「資源支持者」轉化為「共同實踐者」的承諾。雙方未來將聚焦能源轉型、碳權與減碳策略、環境保護以及永續發展人才培育等關鍵議題，致力打造具國際影響力的產學協作平台。

廣告 廣告

陳立白說，支持學術發展不僅是企業回饋，更是參與台灣乃至全球永續發展的重要責任。面對全球淨零浪潮，威剛多年來持續回應與行動，這次與清大攜手，是希望讓科學研究、人才培育與產業實務能夠精準串聯，形成正向循環，從容因應永續轉型的各項挑戰。

陳立白表示，這次合作威剛不僅出資捐助，並首度實際投入研究中心的營運與發展。期盼不只是威剛的永續行動，更能成為一套可被複製，並與政府政策及國際體系無縫接軌的產學合作模式。（編輯：楊凱翔）1150121