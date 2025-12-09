威剛赴CES參展 聚焦AI、智慧和電競生活

（中央社記者張建中新竹9日電）記憶體模組廠威剛今天宣布，將以「Advancing Innovation」為主題，參與國際消費電子展（CES），聚焦人工智慧（AI）、智慧生活及電競生活3大領域。

威剛發布新聞稿表示，這次將集結旗下企業級儲存品牌「TRUSTA」、工業級嵌入式儲存品牌「威剛工控」與電競效能品牌「XPG」參與CES。

威剛指出，規劃的「人工智慧展區」，將展示TRUSTA於AI智慧運算架構的實力，透過支援大型語言模型推論，並以彈性應用方案，協助企業與開發者以更高效率、更低能耗推動AI部署。

自研的智慧管理平台與分析工具，可以實現從設備部署到運行維護的智慧化轉型，順應邊緣伺服器AI浪潮。此外，為滿足次世代筆記型電腦的AI高效運算，推出Gen5固態硬碟，為AI PC架構提供穩定且強大的運算核心。

至於「智慧生活展區」，威剛表示，將展示在AI生態的整合實力，有多項智慧應用成果，包括獲得2026 CES「Best of Innovation」大獎的XPG NOVAKEY RGB DDR5記憶體，以及搭載USB4與NFC技術的外接式固態硬碟和多款穿戴裝置用嵌入式記憶體解決方案。

威剛指出，「電競生活展區」將展示XPG的創新散熱技術，以及新一代機殼INVADER X ELITE，內建3顆反轉風扇，大幅強化散熱效能。

此外，現場也將展出全系列散熱方案，包含風扇、水冷與風冷散熱器，以及開放式機殼，為玩家提供更高裝機自由度，享受個性化體驗。

（編輯：張均懋）1141209