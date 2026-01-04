威剛、十銓11月自結獲利 年增破1000%

▲威剛、十銓去年11月自結獲利年增都超過10倍。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體市況轉熱，威剛與十銓公布2025年11月自結獲利，年增率都超過10倍。

十銓2025年11月稅後純益3.14億元、年增1012%，單月EPS 3.7元；威剛11月稅後純益12.81億元、年增1563.64%，單月EPS 4.05元，單月EPS幾乎逼近其2025年上半年累計的水準，獲利爆發力道相當明顯。

有法人表示，記憶體模組廠雖握有先前較低成本的庫存，但依照過往通路庫存消化速度，低價庫存優勢可能僅剩約1到2個月；相較之下，具備產能與供給話語權的上游製造商，通常更能直接吃到報價上行與供不應求帶來的紅利。也因此，雖然這波記憶體股營收、獲利動輒出現數倍成長，但在股價已反映一大段後，部分法人態度偏向「持有者續抱、追價者要更謹慎」，讓投資人回到數字本身評估風險報酬。

另外，外資圈對後市的看法也逐漸分歧。以小摩最新報告為例，內容提到DDR4合約價可能一路走強至2026年第2季，但也提醒在基期墊高後，漲幅可能快速收斂，預估2026年第2季漲幅降至4%到6%，下半年轉為持平；同時也點出若PC等消費性電子下修記憶體規格、或終端出貨轉弱，需求降溫將壓抑DDR4價格，後續仍需持續觀察。

