威剛Q4毛利率估顯升 與巴拉圭公司簽署MOU

[NOWnews今日新聞] 記憶體模組廠威剛昨（18）日召開法說會，受惠於DRAM與NAND價格自8月底明顯反轉，第三季營收及獲利皆有突破性成長，預估第四季業獲利也將寫下全年高點。

威剛表示，受惠於DRAM與NAND價格自8月底明顯反轉，第三季營收及獲利皆有突破性成長；展望第四季營運，公司會優先支持主要客戶，因此預期出貨量與營收可能較第三季略減，但毛利率將會有顯著成長，第四季業獲利也將寫下全年高點。

針對未來展望，公司強調，明年仍維持高度樂觀，供貨充足、成本優勢也能延續。

庫存方面，威剛第三季先小幅調整庫存，季底水位約130億元，但隨市場反轉，自9月起快速拉高備貨，預估第四季末庫存將達150-180億元，並以明年第一季達200-250億元目標。庫存週期將維持在三至四個月，其中DRAM占比較高；DDR5今年比重已過半，第三季更超過六成，是後續備貨主軸。

公司指出，採購面來自全球主要原廠，在供不應求的市況中以長約支撐穩定貨源，而這主要得力於公司累積的市場經驗與規模優勢，是以不會面臨供貨不足問題，預期明年公司仍能發揮低價庫存效益，即使顆粒合約價續漲，仍正向看待毛利率走勢。

關於合約價走勢，威剛透露，第四季DRAM合約價季漲幅有三到五成，NAND漲幅雖低於DRAM，但也有雙位數百分比季成長；明年第一季兩大產品漲勢延續的機率高，尤其DDR5供需缺口持續擴大，明年的漲幅可能優於DDR4，公司在DDR5營收占比也會重返六至七成。

此外，威剛也在今日宣布，在聯合國氣候大會（COP30）上，展示以人工智慧（AI）科技解決永續發展瓶頸，並與巴拉圭Atenil S.A.簽署合作備忘錄，啟動自然碳匯專案，跨界合作協助加速全球淨零。

雙方將在自然碳匯解決方案及相關碳權專案方面展開深度合作，期能共同推動與探索自然基解決方案，包括植樹造林、再造林與植被恢復等倡議。

威剛表示，未來將與Atenil S.A.致力於取得公共部門支持和資訊交流，針對碳排放減量相關議題，向各自的政府部門提供聯合建議與提案，藉此推動台灣與巴拉圭的雙邊永續合作。

