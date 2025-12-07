威力不輸輕颱！「14縣市」恐飆8級強陣風 外出注意
根據交通部中央氣象署的最新報告，台灣12月7日晚間10時28分發布陸上強風特報，「14縣市」將受到強風影響，戶外工作者應注意安全，並加強固定戶外物品，行車時也應減速慢行，以防強風吹落的物品造成意外。
氣象署指出，特報涵蓋的區域包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣。局部地區的平均風速可能達到6級以上，陣風則可達8級，這些地區被標示為黃色燈號，提醒民眾提高警覺。
