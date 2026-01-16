威力不輸輕颱！「6縣市」恐飆8級以上強風 外出注意

根據交通部中央氣象署的最新報告，台灣「6縣市」將於17日晨至17日晚上面臨強風威脅。特報指出，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣及連江縣部分地區的平均風速將達到6級以上，陣風可達8級以上，發佈黃色燈號以提醒民眾注意安全。

台灣「6縣市」將於17日晨至17日晚上面臨強風威脅。（圖／氣象署）

氣象署建議，戶外活動的民眾應特別小心路樹及不堅固建築物，避免在強風中進行戶外工作，並加強固定戶外物品以防被風吹落。此外，駕駛者應減速慢行，並留意公共交通的延誤情況。

延伸閱讀

屏東砸1億打造24條路線 騎進濕地秘境探訪部落、漁村

春節返鄉注意！金門第3波加開40架次班機 1/19開搶

先暖後冷！北部「夭壽濕冷型」來襲 專家：比WBC搶票還難搞