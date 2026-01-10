威力不輸輕颱！8級強風橫掃「15縣市」 冷到不想出門

中央氣象署今（10）日下午4點28分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，10日下午至明（11）日晚上，全台共有15個縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號標準。氣象署提醒民眾注意戶外安全，行車時需減速慢行。

中央氣象署今（10）日下午4點28分發布15縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

此次強風特報影響範圍包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣及連江縣。氣象署指出，這些地區在特報期間內，風力可能達到平均風6級以上或陣風8級以上的強度。

根據氣象署10日下午4點的風力觀測資料，台南市蘆竹溝測站及澎湖縣湖西測站均測得平均風6級，花蓮縣合歡山測站也達到6級風力。此外，東吉島、松柏、福寶、望安等多處測站也測得5級平均風。風力排行榜顯示，西部沿海及離島地區風勢較為明顯。

氣象署針對黃色燈號發布注意事項，提醒民眾在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片，戶外工作者請注意安全。同時呼籲民眾加強牢固戶外物品，行車時應減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

