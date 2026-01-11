威力不輸輕颱！8級強風橫掃「8縣市」 冷到不想出門

中央氣象署今（11）日晚間10點33分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣等8縣市，於11日晚上至明（12）日下午期間，局部地區有平均風力達6級以上或陣風8級以上發生的機率。

中央氣象署今（11）日晚間10點33分發布8縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，黃色燈號代表平均風力6級以上或陣風8級以上，提醒民眾在戶外時應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片。戶外工作者需特別注意安全，並加強牢固戶外物品。駕駛人行車時應減速慢行，同時留意大眾運輸可能延誤的訊息。

根據氣象署觀測資料顯示，11日晚間10時許，屏東縣九棚測站及澎湖縣湖西測站的陣風已達8級，屏東縣鼻頭、興海、恆春工作站，金門縣烏坵，以及澎湖縣望安等測站陣風也達7級。桃園市新興坑尾、屏東縣四林格山、龍磐、車城、竹坑，台東縣綠島、牛頭山，以及澎湖縣東吉島、七美、西嶼等地陣風則達6級。

