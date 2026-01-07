威力不輸颱風猛烈！「10縣市」8級強風威脅 外出注意

根據中央氣象署於7日晚間10時30分的最新一報，由於東北風強勁，預計從1月7日晚間至8日晚上，桃園市、新竹縣、苗栗縣等10個縣市將面臨平均風速達6級或陣風達8級的強風。氣象署提醒，民眾外出時應注意安全，以避免強風造成的潛在危險。

由於東北風強勁，預計從1月7日晚間至8日晚上，桃園市、新竹縣、苗栗縣等10個縣市將面臨平均風速達6級或陣風達8級的強風。（圖／氣象署）

宜蘭於7日清晨因強風導致一棵約10公尺高的肯亞南洋杉倒塌，壓毀了路旁的老屋屋頂上，所幸並未造成人員傷亡。居民反映昨夜風勢如颱風般猛烈，讓人驚恐不已。當地政府已派員到場進行清理和搶修工作，並呼籲經過該路段的車輛減速慢行。

廣告 廣告

宜蘭於7日 清晨因強風導致一棵約10公尺高的肯亞南洋杉倒塌，壓毀了路旁的老屋 屋頂上 ，所幸並未造成人員傷亡。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

冷氣團接力南下！周五、六恐再探新低溫 北部濕轉乾冷

小心誘發心因性休克！氣溫降1度死亡率升1.6%

凍番薯來了！17縣市低溫特報「急凍10度以下」