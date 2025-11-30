威力不輸颱風！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意

根據氣象署最新的預報，於2025年11月30日晚間10時許發布強風警報，指出台灣「10縣市」將面臨強風的影響。特別是在蘭嶼、綠島及苗栗、台中、彰化等地，預測將出現平均風速達6級以上或陣風8級以上的情況，這將對戶外活動及交通造成潛在威脅。

10縣是強風特報。（圖／氣象署）

氣象署提醒民眾，戶外工作者應加強安全措施，並注意周圍環境，避免因風力過大而造成的危險。駕駛人員應減速慢行，留意交通運輸的延誤情況。此外，強風也可能導致路樹和不堅固建築物的碎片飛落，民眾在戶外時需特別小心。

