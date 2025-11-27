威力不輸颱風！「14縣市」恐達8級陣風 外出注意

雖然颱風「天琴」颱風對台灣並無影響，但由於受到東北風影響，根據氣象署最新的氣象報告，11月27日晚間發布陸上強風特報，指出由於東北風增強，新北市、桃園市、新竹市等14縣市將面臨強風的威脅。報告指出，這些地區在今晚至明晚可能會出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，並以黃色燈號警示市民注意安全。

東北風增強，新北市、桃園市、新竹市等14縣市將面臨強風的威脅。（圖／氣象署）

特報中提到，戶外活動者應特別小心路樹及不堅固建築物可能被強風吹落的碎片，並建議駕駛者減速慢行，留意交通延誤的消息。此外，氣象署提醒民眾加強固定戶外物品，以防強風造成的損失。

相關氣象資訊顯示，今晚的低溫將降至13℃，並預測在周末東北季風會有所減弱，各地的低溫將回升至14℃至19℃之間。氣象專家表示，隨著低氣壓的接近，明天的天氣將持續變化，並可能伴隨雷陣雨和強風。

