威力不輸颱風！「15縣市」恐達8級強陣風 外出注意

中央氣象署於2025年11月24日晚間發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從24日晚上至25日晚上，新北市、桃園市、新竹市及其他多個地區有可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級的情況。這些地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣，並且特別提醒戶外工作者注意安全，避免在強風中活動。

中央氣象署於2025年11月24日晚間發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署建議民眾在戶外時應小心路樹和不堅固建築物，並加強固定戶外物品，以免受到強風吹落的危害。此外，開車時應減速慢行，注意大眾運輸的延誤信息。根據氣象預報，強風可能會持續到明晚，民眾應隨時關注最新氣象資訊，確保自身安全。

