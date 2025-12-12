威力不輸颱風！「16縣市」恐飆8級以上強風 外出注意

中央氣象署於12日晚間10時許發布最新公告，因東北季風增強，今（12）日下午至明（13）日晚上，發布陸上強風特報，涵蓋新北市、桃園市、新竹市等16個縣市。這些地區預計將出現平均風速達6級以上或陣風8級以上的情況，提醒民眾在戶外活動時需特別注意安全。

氣象署針對16縣市發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

特報指出，受強風影響，民眾應留意路樹及不穩固建築物可能被風吹落的危險，戶外工作者需加強防範，並建議駕駛人減速慢行，注意交通狀況及大眾運輸的延誤信息。此外，氣象署也提醒，若有戶外活動計劃，應考慮延後或改變行程以保障安全。

廣告 廣告

氣象署針對16縣市發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

延伸閱讀

週日大怒神式降溫「恐跌破10度」 北部3500米高山有望飄雪

週末凍番薯！首波冷氣團2階段變天 中南部週日剩13度

冷氣團帶雪來！局部地區體感溫度將剩7度 北東續濕冷