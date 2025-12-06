威力不輸颱風！「3縣市」恐達8級陣風 外出注意

交通部中央氣象署的最新報告，台灣南部地區於12月6日發布陸上強風特報。預測顯示，屏東縣、臺東縣（包括蘭嶼、綠島）及澎湖縣的部分地區，今晚至明晚將有可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況，這一警報標示為黃色燈號。當局提醒，戶外活動者需特別注意周圍環境，避免被強風吹落的物體傷害，並建議加強固定戶外物品。

3縣市陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署指出，強風的主要原因是東北風增強，並呼籲民眾在行駛時減速慢行，留意大眾交通的延誤情況。

延伸閱讀

台中豐原「官方認證黑店」遭貼消費警訊：1個月內未改善續貼

內政部封鎖令成反效果！小紅書APP下載量暴增奪第一

高雄澄清湖廠檢修！ 60萬戶12/7停水10小時