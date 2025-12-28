威力不輸颱風！「7縣市」恐飆8級強風 寒冷刺骨

中央氣象署於12月28日下午4時23分，針對桃園市、苗栗縣、台中市及其他4個縣市發布陸上強風特報。根據預報，受到東北風影響從27日下午到28日晚上，這些地區將面臨平均風速達6級以上或陣風8級以上的風勢，特別提醒民眾在戶外活動時需加倍小心，避免強風吹落的物品造成傷害。

「7縣市」發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

中央氣象署發布的陸上強風特報指出，受東北季風影響，桃園市、台中市、彰化縣、屏東縣、台南市及澎湖縣等地的風勢將較為明顯，並建議戶外工作者應加強安全措施，行車時也需注意減速慢行，留意交通狀況。

氣象專家表示，隨著氣候變化，這種強風現象在冬季相對常見，呼籲民眾密切關注氣象署的最新預報，確保自身安全。

