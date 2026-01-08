威力堪比颱風！「13縣市」8級強風寒刺骨 冷到想放假

根據中央氣象署於8日下午4時25分發布的最新公告，因受到東北風影響，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及連江縣等11個地區已發布陸上強風特報，預測這些地區的平均風速將達到6級以上，陣風可達8級，提醒民眾在戶外活動時需特別小心，以防路樹或不穩固建築物受損。

此外，氣象專家指出，這波寒流持續影響台灣，今日清晨全台最低溫度出現在雲林縣古坑，僅6.7度。氣象署預測，隨著冷氣團的持續南下，未來幾天的氣溫仍將維持在較低水平，並伴隨降雨機率。

近期，許多民眾感受到寒風刺骨，對此，氣象署提醒大家在外出時應注意安全，尤其是在強風影響的地區，建議行車時減速慢行，並留意大眾交通運輸可能的延誤。

