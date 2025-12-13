威力強逼輕颱！「16縣市」恐達8級強風 外出注意

根據中央氣象署的最新公告，因受到東北季風的影響，今日（12日）下午至明日（13日）晚上，氣象署發布陸上強風特報，涵蓋新北市、桃園市、新竹市及其他13個縣市。這些地區預計將出現平均風速達6級以上或陣風可達8級的強陣風，民眾在戶外活動時需特別注意安全。

受到東北季風的影響，今日（12日）下午至明日（13日）晚上，氣象署針對「16縣市」發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署指出，黃色燈號的範圍包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣。民眾應提高警覺，避免在強風期間進行戶外活動。

此外，氣象署也針對基隆北海岸及宜蘭地區發布了大雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨的情況，並防範可能的山區落石和溪水暴漲

