威力彩、大樂透「哪個縣市最常開出頭獎？」台彩揭統計

不少民眾喜歡買威力彩、大樂透、今彩539試手氣，台灣彩券也分享最容易中頭獎的縣市，其中威力彩以高雄市3次奪冠；大樂透以台中市10次奪冠；今彩539以新北市149次奪冠。

根據台彩統計，高雄市曾開出3次威力彩頭獎，是開出威力彩頭獎次數最多的縣市；台中市、台南市並列第二，均開出2次威力彩頭獎；桃園市、基隆市、新北市、台北市則均開出1次威力彩頭獎。此外，台彩亦分享威力彩冷熱門號碼統計，第一區冷門號碼「28」開出24次，第一區熱門號碼「14」開出44次；第二區冷門號碼「01」開出21次；第二區熱門號碼「01」開出33次。

至於最常開出大樂透頭獎的縣市，則以台中市開出10次奪冠；桃園市、台北市以7次並列第二；高雄市以4次排名第三。在不包含特別號的情況下，大樂透冷門號碼「44」開出17次；熱門號碼「07」開出40次。

而最常開出今彩539頭獎的縣市，以新北市149次排名第一；台北市89次名列第二；高雄市、台中市79次並列第三。冷門號碼「17」開出68次，熱門號碼「27」開出98次。

台彩6日推出115年度首波5款刮刮樂新品，其中只在新年限定發行的「1200萬大吉利」每張售價新台幣1000元，為面額1000元刮刮樂中頭獎金額最高的遊戲，頭獎1200萬元有8個名額，二獎100萬元達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%；「五路財神」每張售價500元，頭獎500萬元共有8個；熱門益智延長型遊戲「海底大尋寶」每張售價300元，頭獎300萬元共有5個；「大三元」每張售價200元，頭獎200萬元共有7個；生肖主題「馬年行大運」每張售價100元，總中獎率50.1%，最高獎金5萬元達150個。

