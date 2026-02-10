威力彩「頭獎上看13.5億元」他見開獎數字愣住：誰會選？

威力彩連槓30期，最新一期頭獎上看13.5億元，將於周四（12日）開出，讓許多民眾躍躍欲試，有網友也分享第115000012期威力彩中獎號碼，忍不住直呼「誰會選這種數字啊！」讓威力彩冷熱門球號再掀討論。

昨天（9日）開出第115000012期威力彩中獎號碼，一區中獎號碼依大小順序為「13、14、16、33、34、37」，第二區中獎號碼則為「2」，對此有網友忍不住在論壇Threads發文分享開獎結果，直呼「誰會選這種數字啊！」

不少網友感歎「雖然知道每個數字的中獎機率基本上都是一樣的，但是基於情感上的選擇，基本上不會選擇連在一起的號碼」、「還好沒買，跟我選的數字完美避開...」、「笑死我完滿錯過，我幾乎都選20多號跟個位數」、「買兩組，一個號碼都沒中，也是厲害…」、「我三組一個數字都沒中，厲害了吧」，也有網友分享現場看的經驗談「大家可以去報名現場幸運觀眾 （我去過）（沒被抽上去摸球，可惡）那個流程看起來是滿嚴謹的啦，抽球組跟機器的部分是預錄的，但機器實際抽出數字是真的直播」。

事實上，威力彩的冷熱門球號也備受網友關注，113年度第一區14號球開出24次，11號球、17號球、25號球、30號球開出23次，至於01號球、32號球都只開出過9次；第二區05號球、07號球開出16次，02號球、06號球都只開出過9次。

114年度第一區20號球開出27次，09號球開出23次，07號球開出22次，而30號球僅開出7次；第二區02號球開出過22次，01號球僅開出過7次。

115年度第一區14號球開出過5次，17號球、34號球、37號球開出過4次，02號球、04號球、06號球、18號球、21號球、24號球則尚未開出過，第二區05號球開出過4次，而08號球目前不曾開出。

撰稿：吳怡萱






