威力彩上看11.5億！風水招財必做6件事 提防「6禁忌」破財

記者高珞曦／綜合報導

威力彩頭獎已連槓29期，獎金上看11.5億元，又是農曆春節前夕，不少人都希望財神來敲門，命理專家楊登嵙分享，把握居家環境風水6大關鍵，為自己加持好運，財神自然來！

命理專家楊登嵙提醒，可在家中或辦公室擺放奔跑駿馬造型的擺件，有助改善財運。（示意圖／楊登嵙提供）

1、東方財帛位：站在家裡或公司室內格局的正中央，以指南針或羅盤找到正確的東南西北方，東方為「財帛星」的位置，財帛星主掌財運、投資獲利，經營公司的業者、投資人或業務員可在此位放置「催財轉水」的流水盆，或擺放聚寶盆、水晶洞，有助提升業績和增進財源。

2、北方驛馬位：北方的驛馬星方位主掌異動升遷、搬家，若民眾希望改變目前工作環境，可在家中或辦公室的北方擺個金屬製或陶瓷製的馬，且需為站立或奔跑的造型，不可趴臥，將馬的頭朝向門，幫助心想事成。

3、東南方官祿位：東南方官祿星主掌晉升、喜慶，祈求升職的人可在此處擺放五帝錢或木雕造型的馬，造型同樣要是站立或奔跑姿態，不可趴臥，將馬頭朝門外，切忌朝內，否則就「跑不出去」了。

4、聚財位守財：客廳斜對角的L形角落是「藏風聚氣」的位置，即是聚財位，可放財神爺、彌勒佛的神像，或水晶球、水晶洞、錢母、財神符等。同時要注意6項禁忌，否則會影響開運招財的效果。

該位置不可為走道。

不可在該位置開門，否則就沒有財位。

不可放置會震動的東西，如喇叭。

不可放置干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐。

不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶。

不可放置污穢的東西，如垃圾。

5、開運飾品旺財：2026歲次丙午，為火（赤）馬年，而生肖馬有著強健體魄、旺盛精力，代表勇往直前、突破障礙，今年可多戴馬、貔貅造型的飾品，或將這些開運招財吉獸造型的擺件擺在大門口內或外，向外代表招財。

6、客廳環境保持整潔：客廳是對外溝通的窗口，乾淨整齊又舒適的客廳，更能吸引貴人來作客，且不要堆放雜物，若有損壞物件應及早修理或丟棄，以凝聚家人的向心力，增強個人財運，並營造良好人際關係。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

