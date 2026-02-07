威力彩上看11.5億！4生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」

威力彩頭獎連續槓龜，獎金累積上看11.5億元。（示意圖／東森新聞）





威力彩第115011期頭獎已連續29期槓龜，下一期累積獎金高達11.5億元，預計將於9日開獎，吸引彩迷高度關注。根據《搜狐網》運勢專欄分析，未來10天有三大生肖偏財運旺盛，或將迎來意外橫財，有機會翻轉財運、迎向財富高峰。

生肖虎：財運迎來突破期

屬虎者向來行動力強、企圖心十足，但過去一段時間運勢起伏較大。運勢專欄指出，未來10天生肖虎將迎來關鍵轉折，事業與財運同步回溫。工作方面有望在關鍵專案中脫穎而出，獲得上級肯定，進而帶來獎金或額外收入。投資與合作運勢亦同步走強，憑藉果斷的判斷力，偏財機會接連浮現，在多元投資管道中可望取得亮眼回報，實際收益甚至高於預期。

生肖雞：偏財上門、貴人助攻財路

未來10天對生肖雞而言是驚喜連連的時期。命理分析指出，屬雞者將迎來意外之財，可能來自先前投資回收，或透過親友、合作夥伴牽線，獲得高報酬機會。此外，貴人運同步升溫，生肖雞有機會透過貴人引薦，接觸具發展潛力的產業或投資標的，進而帶動財富出現關鍵突破。無論在職場發展或投資布局上，都有人適時提供重要建議。整體財運呈現穩中有升的態勢，也為後續的長期財富累積奠定良好基礎。

生肖牛：財富迎來收割期

一向踏實低調的生肖牛，未來10天有望迎來財運大爆發。專家指出，過去長期耕耘的工作或計畫，近期將逐漸看到成果，帶來實質回報；投資方面也轉趨順利，特別是長期布局者，有機會在房市、股市中掌握關鍵時機。這波財運屬於穩定且延續性高，讓生肖牛的資產規模明顯提升。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺

9.7億威力彩槓龜！罕見包牌策略奏效 狂賺8萬

快訊／威力彩二獎1428萬一注獨得 獎落高雄

