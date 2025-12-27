威力彩上看3.5億！3生肖財運爆棚 長壽福祿旺一生

威力彩下期頭獎上看3.5億元，《搜狐網》命理專欄點名「3生肖」財運超旺，有錢長壽福祿旺一生！

《搜狐網》命理專欄點名「3生肖」財運超旺。（示意圖／塗豐駿攝）

生肖蛇

生肖蛇的朋友會有意外之財降臨，可能是投資項目的成功，也可能是理財規劃上的意外收穫。未來五年內，蛇朋友應注意把握財富機會，尤其是與金融、房地產相關的產業，將會迎來不錯的收入成長。在財務管理上，保持謹慎並適當冒險將是增加收入的關鍵。

生肖龍

生肖龍的財運將在未來五年大幅提升。不僅是因為事業上的成就，也可能是因為成功的投資或理財規劃​​，生肖龍的朋友會迎來一筆財富的累積。此外，在房產、股票等領域，生肖龍也有可能獲得意外的收益，尤其是2027年，財運達到巔峰。

生肖馬

生肖馬的財運將在未來五年持續旺盛。無論是透過自己努力打拼，或是透過投資理財的成功，馬朋友將迎來一波財富累積的高潮。特別是在房地產、基金等領域，馬朋友將迎來難得的機會。

延伸閱讀

賞雪注意！合歡山降雪 台14甲線部分路段16時預警封閉

台人有多愛雞排？平板電腦上寫「6字」霸氣護食 76萬網笑翻

大樂透保證1億！4生肖財運爆發「正、偏財通通來」