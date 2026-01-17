威力彩上看5.7億！4星座明財運旺

威力彩連槓24期，下期頭獎上看5.7億。（示意圖／東森新聞）





威力彩連槓24期，下期頭獎上看5.7億，將於19日開出。《搜狐網》運勢專欄分享，明（18）日巨蟹座、獅子座、天秤座、射手座財運特別旺，不妨趁著鴻運當頭時買張彩券試手氣，說不定就能將大獎帶回家。

1/18十二星座運勢

白羊座

白羊座明日狀態不錯，做事思路清楚，節奏穩定。感情上有機會感受到身邊有人釋出好感，財運方面適合多學點理財，為未來打基礎。

金牛座

金牛座明天整體運勢稍微下滑，特別在社交場合說話要多留意，避免不必要的摩擦。感情較平淡，財運尚可，但記得理性消費、規律作息。

雙子座

雙子座明日略顯平淡，生活少了點火花，建議嘗試新興趣找回動力。感情和財運都需要保守一點，尤其要小心衝動消費。

巨蟹座

巨蟹座明日活力滿滿，是表現自己的好時機，不只容易遇到志同道合的人，感情與財運都有亮眼表現，甚至可能有意外之財。

獅子座

獅子座明日運勢走高，容易接觸到新觀念、新人脈。感情升溫，財運方面也有拓展機會，但記得事前多做功課。

處女座

處女座明日易想太多，建議多參與正能量活動，轉換心情。感情可能停留在曖昧階段，投資方面則要特別謹慎。

天秤座

天秤座可說是明日的幸運兒，做什麼都順。桃花運旺，有機會透過朋友認識對象，財運上也容易遇到貴人，帶來好消息。

天蠍座

天蠍座容易被瑣事影響心情，調整心態是關鍵。感情與財務狀況都較不明朗，涉及金錢往來務必多留心。

射手座

射手座明日好運爆棚，生活中可能出現驚喜。開朗的個性特別吸引人，合作與財務機會也跟著上門。

摩羯座

摩羯座明日變化不大，生活略顯單調，建議主動嘗試新事物。感情先放一邊，財務方面記得控制開支，注意壓力管理。

水瓶座

水瓶座明日整體平穩，沒有大好也沒大壞，只要持續努力，就能慢慢靠近目標。感情和財運都有小亮點，特別留意新興產業的機會。

雙魚座

雙魚座明日要提醒自己，切勿別過度比較，珍惜眼前。感情進展有限，財務上不適合冒險，守成比進攻更重要。

