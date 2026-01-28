威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命

威力彩連26槓，下期頭獎獎金上看7.7億。（示意圖／東森新聞）





威力彩繼續槓！明天（29日）將開出下期，頭獎獎金上看7.7億。《搜狐網》命理專欄指出，2026年有3個生肖，不只正財穩定，還有機會突有橫財入袋，實現財富自由，正式告別為錢煩惱的日子。

生肖鼠

屬鼠者個性活潑、心地善良，又肯拚肯做，2026年整體運勢大翻轉，過去一段時間的低潮將結束，生活開始步上正軌。先前付出的努力終於一一開花結果，工作表現易被看見，收入自然水漲船高。財運同步來到高點，不只錢賺得順，人際和感情運也跟著走旺，有機會遇到讓自己滿意的對象。

生肖狗

屬狗者2026年事業與財運上都有明顯突破，特別是在調整工作態度之後，收入成長速度相當有感。加上本身適應力強、做人有分寸，這一年貴人運旺，不論做生意還是上班族，都容易遇到願意提攜、給資源的人，讓發展變得順利許多。橫財也會適時出現，好消息總在意想不到的時候上門。

生肖虎

屬虎者2026年迎來轉機年，易被上司、長官看中，工作舞台變大，發家致富的機會近在眼前。不只事業運走強，感情和生活條件也同步提升，且有機會遇到志同道合的人，在貴人指點下，屬虎者能快速擺脫過去的下坡狀態，日子越過越好。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

變冷又下雨！中部以北急凍探11度 兩波冷空氣接力

神級泡麵回歸！昔無預警停產 網嗨喊：童年回憶回來了

天菜3帥警「只穿內褲」 臥底扮客潛男模會館

