威力彩上看8.7億「4生肖」財運旺 有望獲意外之財
威力彩第115000009期於1月29日開獎，頭獎與二獎再次槓龜，獎金持續累積，台灣彩券公司預估下期開獎金額將上看8.7億元。《搜狐網》運勢專欄指出，有4生肖在2月上旬將迎來專屬財運，不僅事業上有突破，投資與理財也可能獲得意外回報。民眾可趁此把握機會，下好離手。
生肖鼠
屬鼠的朋友們2月上旬財運大開，像春天的竹筍般節節高升。生肖鼠天生敏銳、有智慧，這段時間靠努力和才智，事業有望取得突破，投資、理財、創業皆有可能獲利，不過平常要低調謙遜，才能守住好運。
生肖虎
屬虎的人天生霸氣果敢，做事雷厲風行。2月上旬事業運強勁，如猛虎添翼，目標明確、執行力高，能帶領團隊突破難關。正財收入穩定，表現優秀還有額外獎金，投資眼光敏銳，把握市場機會，生活充滿活力，日子越過越順遂。
生肖龍
屬龍的朋友2月上旬事業巔峰，敏銳判斷力和果敢決策助你快速抓住商機。與客戶溝通中展現專業，提供個人化方案，建立長期合作關係。努力轉化商機為實際收益，財運和業績雙豐收，就像巨龍一飛沖天，迎來滿滿收穫。
生肖牛
屬牛的人踏實肯幹，2月上旬「勤勞致富」終於開花結果。過去受阻的專案順利推進，客戶主動合作，平時吝嗇的獎金也格外大方。穩扎穩打的努力，讓工作和財運雙雙提升，付出終於有回報，日子越過越順利，財運旺到手軟。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
