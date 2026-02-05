威力彩上看9.7億！4星座發財密技曝光 財位公開

9星座財運上升快把握。（示意圖／東森新聞）





威力彩頭獎持續累積，今（5）日開獎金額上看9.7億元，由於頭獎至今尚未開出，已連續28期摃龜。對此，《搜狐網》分析幾個星座運勢，根據不同策略迎來巨大財富。

激進策略組：白羊座、獅子座、射手座

火象三傑近期財運的關鍵在於「行動力」。你們當下的能量場非常適合開拓新局面，無論是創業、跳槽，還是嘗試高風險高報酬的投資，勝算都比以往要高。白羊座要敢於搶下第一波紅利；獅子座要善於運用個人品牌影響力變現；射手座則要相信自己的直覺，在跨界領域尋找機會。建議你們膽大心細，看準就出手，切忌優柔寡斷，因為財運往往就藏在那些稍縱即逝的機會裡。

穩健策略組：巨蟹座、天秤座、雙魚座

對於水象與風象的這三個星座來說，近期的財運密碼是「連結」與「累積」。你們不適合單打獨鬥，透過合作共贏往往能帶來意想不到的收穫。巨蟹座適合透過家庭資產的重新配置來增值；天秤座要多參與社交，貴人與商機往往就在飯局裡；雙魚座則可以將自己的靈感與才華轉化為商品。建議多聽取專業人士的意見，保持現金流充裕，不要因為耳根子軟而盲目跟風，穩穩賺錢才是王道。

逆襲策略組：雙子座、金牛座、水瓶座

這三個星座近期若能克服性格中的短板，財運將迎來爆發式成長。雙子座需要收斂心性，在單一領域深耕，不要撿了芝麻丟了西瓜；金牛座要打破既有的理財思維，嘗試接觸一些新興投資管道，別讓資金在銀行裡睡大覺；水瓶座則需要把天馬行空的創意落實執行，不要讓賺錢的點子只停留在腦海裡。只要勇敢跨出舒適圈，財富成長將呈現指數型上升。

4生肖要發了！財位曝光

命理專家小孟老師點名4個生肖與4個星座近期財運特別旺盛，並提醒「偏財不只指彩券，也包含股票、基金與貴金屬等投資運勢」。小孟老師指出，本週偏財運排名第四的是屬馬者，建議下注前可多吃五穀類食物，或選擇麵包店、饅頭店、米店、便利商店附近的投注站試手氣；第三名屬羊者，則可請另一半或親近家人代為購買彩券，也可留意廟宇、教堂附近的投注站；第二名屬猴者，偏財運提升，適合進行股票或基金投資，若購買彩券，建議選擇飲料店、河堤邊或加水站旁的投注站。

廣告 廣告

至於本週偏財運最旺的第一名，則是屬鼠的人。小孟老師表示，屬鼠者投資動能增強，若想試試彩券手氣，可留意電塔附近、手機通訊行或電力公司周邊的投注站。

好運4星座 曝好運時間

此外，好運星座則落在雙子座、處女座、天秤座與射手座；好運時段為上午9時至11時、中午11時至13時，以及下午13時至15時，財神方位在東方，財運幸運色為粉色。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

立春注意！勿有口舌之爭 小心不順一整年

立春後不愁吃穿！「3生肖」正橫財一把抓 準備翻身

事業運大爆發！3生肖「職場開掛」升職、加薪雙豐收

