威力彩上看9.7億！4生肖、4星座財運超旺 中獎率暴增

威力彩本期（2/5）頭獎金額上看新台幣9.7億元。（威力彩示意圖／東森新聞）





威力彩本期（2/5）頭獎金額上看新台幣9.7億元，命理專家小孟老師分析本週運勢，點名4生肖、4星座偏財運正旺，不單指購買彩券，更包含股票、基金與貴金屬等投資項目的獲利機會，中獎機率將大幅提升。

第四名：馬

小孟老師指出，屬馬的人本週偏財運很旺盛，建議在下注前，可以多吃五穀類的食物，或者尋找有賣五穀雜糧附近的投注站去下注，例如麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。

第三名：羊

小孟老師說明，屬羊的人可以藉由另外一半，或者你深愛的家人去幫你下注。除此之外，也可以尋找宗教廟宇，教堂旁的投注站，說不定可以成為下一個幸運兒。

第二名：猴

小孟老師表示，屬猴偏財運有所增強，若想要投資股票基金也很適合；若想要購買彩劵，建議可以尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站進行下注。

第一名：鼠

小孟老師說，屬鼠的投資運勢動能增強，可以尋找電波比較強的投注站。例如電塔附近、手機通訊行、電力公司附近的投注站。

好運星座

雙子、處女、天秤、射手

小孟老師補充，若想進一步提升財氣，建議把握黃金下注時段，分別為早上9時整至11時整、中午11時整至下午1時整，以及下午1時整至下午3時整；本期財神方位在東方，幸運色則為粉紅色，民眾不妨多加利用這些開運元素，為自己搏個好彩頭。

