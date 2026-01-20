威力彩下期上看6.3億！3生肖財運飆升 正偏財都旺

威力彩下期頭獎上看6.3億。（示意圖／東森新聞）





威力彩下期頭獎上看6.3億，《搜狐網》命理專欄點名3生肖，未來財運高漲，不僅體現在正財上，偏財運勢同樣不容小覷，將在年前迎來一波可觀的收入。

財運高漲3生肖

生肖龍

屬龍的人年前將有貴人現身指點迷津，帶來意想不到的投資機會，不論是副業收入還是意外之財都將接踵而至，工作上的付出終於開花結果，年終獎金更是可觀。

生肖豬

屬豬的人在春節前將遇到千載難逢的賺錢機會，領導青睞有加、接下重要專案等，帶來豐厚的績效提成，投資眼光獨到，能在股市或其他投資領域小試牛刀，收穫不斐。

生肖兔

屬兔的人直覺準確，對市場走向有著獨特的見解，春節前夕將遇到重大賺錢機會，尤其是在房產或實體經營方面，貴人運也特別旺盛，可能會遇到願意扶持你創業的投資人，或是引薦你加入高報酬計畫的貴人。

