威力彩中頭獎怎麼辦？他曝「神秘VIP室」先見4人才能領…中獎注意事項一次看

威力彩頭獎目前已連30槓。圖／攝影陳儷文

威力彩頭獎已連續30期未送出，頭獎累積獎金上看13.5億，第115013期將於今（12）日晚間20時30分開獎，不少人已經想要試試手氣替自己拚一個過年大紅包。除了一般投注，坊間也有包牌玩法，然而如今更有工程師算出「28注必中玩法」來提高中獎機會，意外引起熱議。

什麼是威力彩？

威力彩是由台灣彩券公司發行的公益彩券，採用「雙區選號設計」的樂透型玩法，每注投注金額為100元，固定於每週周一、週四晚間8時30分開獎，一般會在晚間8時停止投注，由於全年約有52週，因此全年度約有104次開獎機會。不過，威力彩頭獎中獎率僅2209萬分之1，是各類中頭獎中獎率最低的彩券。

威力彩怎麼玩？怎樣才算中獎？

威力彩的玩法核心是 「6 + 1」號碼組合，第1區從1到38號中，選出6個不重複號碼；第2區則從1到8號中選出1個號碼，1組由「第1區6個號碼加上第2區1個號碼」共7個號碼，就叫做「一注投注」。

中獎獎金總額則通常由當期投注總額的一定比例形成，例如總獎金約55%分配於各獎項，由於獎金分配會依照台彩實際公布而有所調整，建議以台灣彩券官方公告為最終依據。

威力彩共有多個獎項等級，主要是根據對中的號碼數量來決定：

頭獎：第1區6個號碼＋第2區1個號碼全中 貳獎：第1區6個號碼全中，無需第2區號碼 其他獎項：視對中號碼組合多寡決定，例如第1區5個＋第2區、第1區4個＋第2區等

威力彩「包牌」是什麼意思？

包牌簡單來說就是「一次買多組號碼組合」，提高中獎機率的玩法。

800元包牌：第1區選擇固定號碼後，將第2區8個號碼全包，中獎機率約為276萬分之一。 5600元包牌：將第1區38個號碼分成7組，再搭配第2區8個號碼全包的方式，中獎率約為39萬分之一。

每逢過年，不少民眾都會去彩券行沾沾財氣。示意圖／鏡報

威力彩有「必中買法」？

前Google工程師Roger過去曾在YouTube頻道上分享一部題為「至少要買幾張彩券才能做到：無論開獎開出什麼號碼，我都至少有一張會中獎？」的影片，至少都能賺回投注的100元。Roger說明，威力彩中獎門檻最低的分別是獎金皆為100元的「普獎」與「玖獎」，其中，普獎需第1、2區各中1個號碼；玖獎則是第1區對中3個號碼。

經程式驗證後，Roger推導出一套「28注必中組合」：

選號方法：將第2區的8個數字分為2組，1組4個數字各搭配3組第1區號碼，就能覆蓋18個第1區號碼；另1組4個數字各搭配4組第1區號碼，共能覆蓋剩餘20個號碼。 補位機制：無論開獎結果如何，這28組號碼中至少會有1組符合中獎資格。

不過，以此項方法操作時，需將2區號碼「洗亂順序」以分散風險，且投注時必須嚴格執行「同一批產出的結果」，才能維持保底機率。

中獎後要注意什麼？

立刻確認彩券狀態：確認沒有毀損後在背面簽名，避免彩券遺失或被冒領，因彩券「持有人即領獎人」，遺失幾乎無法補發。若是合資包牌，則要將合資人的對話記錄、出資記錄統一留下存證。 注意兌獎期限：兌獎期限為開獎日起3個月內，逾期就無效。 領獎流程：威力彩頭獎必須前往指定銀行，通常為中國信託商業銀行總行，並提供身分證明文件、填寫資料、財力來源審查、稅務扣繳等，超過500萬元頭獎則需撥打中國信託「高額兌獎專線」預約兌獎，再由專人安排前往「台彩VIP室」進行兌獎。在VIP室裡除了中獎者本人，還會有經理級以上的理財規劃師、中國信託商業銀行主管及承辦人員4位關鍵人士在場協助處理兌獎事宜。

若中了威力彩頭獎，必須致電專線才能兌獎。圖／翻攝自財政部國庫署官網



