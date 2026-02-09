威力彩今上看11.5 億！命理師點名「4生肖4星座」偏財運最旺

威力彩連續29期槓龜，今(9)晚開獎的頭獎上看11.5億元。 圖：林冠妤／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 威力彩連續29期槓龜，今(9)晚開獎的頭獎上看11.5億元。對此，命理師「小孟老師」表示，今日偏財運最旺的4個生肖為豬、羊、狗和蛇；最好運的4個星座為，射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座。

威力彩11.5億將於今晚開獎。小孟老師也在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」，分享今日偏財運最旺的4生肖、4星座：

TOP 4屬蛇

屬蛇建議在購買威力彩前，可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助屬蛇的人在當日獲得幸運之財。

TOP 3屬狗

屬狗的偏財運極旺盛，另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助屬狗的人迎來意外之財。

TOP 2屬羊

屬羊的人偏財運極旺盛。另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助屬羊的人在當日獲得意外之財。

TOP 1屬豬

屬豬的人偏財運極旺盛。可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助屬豬的人在當日捕捉財富機遇。

至於4個好運星座，為射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座。另外，就算沒有上榜，小孟老師也公布了最佳下注時辰、財神方位以及財運顏色。下注吉時有三，分別是「中午11:00到15:00」、「下午17:00到19:00」；財神方位在東北方。

