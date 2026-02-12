威力彩今上看13.5億！第二區包牌800元、5600元爭取退休機會
彩券行業者指出，威力彩第二區號碼往往是最難命中的關鍵，建議玩家可採用800元的「第二區全餐」策略提高中獎機率。今(12)日威力彩頭獎上看13.5億元，吸引大批民眾想透過「包牌」方式爭取退休機會。
所謂800元包牌策略，是指在第一區選定6個號碼，第二區則從01至08全部包下，這樣的組合能保證對中第二區號碼。業者表示，隨著獎金不斷攀升，許多玩家開始採用這種買法，希望透過策略性投注增加勝算。
預算較高的玩家則可選擇5600元的方案，第一區選擇7個號碼，第二區同樣全部包下。業者說明，這種方式的組合數量大幅增加，連帶使中小獎的機率也跟著提升。
彩券行業者提醒，根據過往經驗，晚間7點之後經常出現排隊人潮，建議民眾提早購買彩券。業者強調，若卡在人龍中或遇到連線問題，可能錯失晚間8點的投注截止時間。
威力彩選號規則分為兩區，投注者需從第1個選號區中的01至38的號碼中任選6個號碼，並從第2個選號區中的01至08的號碼中任選1個號碼進行投注，這六個加一個號碼即為投注號碼。開獎時，第1區的選號中，如果對中當期第1區開出的任一個獎號，而第2區亦對中當期第2區開出的獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金。
大樂透第115000012期10日開獎，頭獎摃龜獎金持續累積。本期貳獎由1注獨得，幸運得主抱回新台幣229萬餘元，僅因「差一個號碼」與千萬頭獎擦肩而過，被譽為「最佳安慰獎」。中獎號碼為06、16、20、21、24、35，特別號13。雖然與高達2800多萬的頭獎失之交臂，獎金縮水十倍以上，但獨得逾200萬元的貳獎仍是一筆可觀財富。此外，參獎有43注中獎，每注可領5萬7449元。台彩提醒，頭獎獎金將累積至下期，彩迷仍有機會挑戰財富自由。
威力彩第115013期今晚開獎，第一區中獎號碼為35、10、06、32、25、22，第二區中獎號碼為03號。派彩結果，頭獎2注中獎，各得獎金新台幣6億7787萬347元，在新北市、新竹市兩地開出。
農曆春節假期將至，台彩公司推出多款刮刮樂及加碼活動，其中最受矚目、今年最強檔的新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，頭獎共有10個。第二個頭獎已在新竹縣刮出，幸運兒是一對姊妹，因姊姊出社會工作滿15年
威力彩頭獎已連續30期未送出，頭獎累積獎金上看13.5億，第115013期將於今（12）日晚間20時30分開獎，不少人已經想要試試手氣替自己拚一個過年大紅包。除了一般投注，坊間也有包牌玩法，然而如今更有工程師算出「28注必中玩法」來提高中獎機會，意外引起熱議。
今晚（12日）開獎的威力彩，頭獎2注中獎，各得獎金6.77億元，獎落新竹市東區復興路55號「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」。另，大樂透自今日起實施春節加碼，連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包，本期頭獎連3摃，下期頭獎獎金上看1.4億元。
威力彩第115000013期的開獎號碼於2月12日晚間正式揭曉，頭獎連續30期未送出，頭獎上看13.5億元。今天的中獎號碼由小到大排列為06、10、22、25、32、35，第二區中獎號碼為03。除了威力彩外，大樂透今晚也推出豐富加碼活動，包含480組「春節大紅包」，每組獎金高達100萬元，以及800組「春節小紅包」，每組獎金10萬元。這波加碼活動總獎金高達5.6億元，吸引許多民眾購買彩券。
今（12日）威力彩頭獎開出，總獎金13.55億元由2注分得，每注可抱回約6.77億元。中獎彩券分別出自新竹市東區復興路的金元寶彩券行，以及新北市板橋區民治街的福泰彩券行。
威力彩頭獎已連續30期未送出，頭獎累積獎金上看13.5億，不少人已經想要試試手氣替自己拚一個過年大紅包。那要怎麼買，選什麼號碼最有機會中大獎呢？根據台灣彩券統計，威力彩第一區最常開出的獎號為「24號」，第二區則是「2號」，若是擔心與頭獎擦身而過，在能力可負擔的情況下，也能選擇「包牌」的方式，保證對中第二區。
威力彩今日（2/12）晚間開獎，頭獎上看13.5億元，隨著獎金持續累積，不少人躍躍欲試，想在春節前試試手氣。對此，彩券行老闆也分享一套「包牌」策略給民眾參考，幫助大家避免和頭獎失之交臂的遺憾。
