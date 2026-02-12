威力彩今上看13.5億！第二區包牌800元、5600元爭取退休機會

彩券行業者指出，威力彩第二區號碼往往是最難命中的關鍵，建議玩家可採用800元的「第二區全餐」策略提高中獎機率。今(12)日威力彩頭獎上看13.5億元，吸引大批民眾想透過「包牌」方式爭取退休機會。

今(12)日威力彩頭獎上看13.5億元。（示意圖／中天新聞）

所謂800元包牌策略，是指在第一區選定6個號碼，第二區則從01至08全部包下，這樣的組合能保證對中第二區號碼。業者表示，隨著獎金不斷攀升，許多玩家開始採用這種買法，希望透過策略性投注增加勝算。

預算較高的玩家則可選擇5600元的方案，第一區選擇7個號碼，第二區同樣全部包下。業者說明，這種方式的組合數量大幅增加，連帶使中小獎的機率也跟著提升。

彩券行業者提醒，根據過往經驗，晚間7點之後經常出現排隊人潮，建議民眾提早購買彩券。業者強調，若卡在人龍中或遇到連線問題，可能錯失晚間8點的投注截止時間。

威力彩選號規則分為兩區，投注者需從第1個選號區中的01至38的號碼中任選6個號碼，並從第2個選號區中的01至08的號碼中任選1個號碼進行投注，這六個加一個號碼即為投注號碼。開獎時，第1區的選號中，如果對中當期第1區開出的任一個獎號，而第2區亦對中當期第2區開出的獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金。

