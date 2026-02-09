威力彩今晚狂飆11.5億！快看「熱門彩號」 命理師點名4生肖、4星座偏財運最旺

威力彩頭獎今晚狂飆11.5億，買氣強強滾。示意圖／鏡報

威力彩已經連續29期沒有開出頭獎，累積頭獎獎金今天（9日）上看11.5億元！這鉅額獎金讓許多民眾紛紛掏腰包買威力彩，想要一夜致富，而威力彩開出最多次的彩號鏡報也為您整理出來。另外，命理師小孟老師也點名4生肖、4星座今天的偏財運特別旺，快去買一張威力彩試試手氣吧！

台灣彩券公司表示，今晚開獎的威力彩如果是一注獨得，將是第5屆第2高頭獎，且威力彩自第4屆公益彩券以來，即103年至今12年來也只開過16次破10億元頭獎。

熱門彩號一次看

根據台彩公司統計，從民國96年至今，威力彩第一區開出最多次的號碼是「24號」，共330次；「3號」開出325次；「38號」開出318次。第二區則是「2號」開過264次；「5號」開出過253次；「4號」開出過244次。

4生肖4星座今天偏財旺

小孟老師說，今天有4大生肖和4大星座的人偏財運特別旺，如果命中註定有福報，再配合增加財運的方式，在「好運時段」以及看準財神的方位再去買威力彩，就有中獎的機會。4大星座分別是射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座，4大生肖則是豬、羊、狗、蛇。

TOP 4屬蛇

小孟老師建議屬蛇的人在購買威力彩前，可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助屬蛇的人在當日獲得幸運之財。

TOP 3屬狗

小孟老師說今天屬狗的偏財運極旺盛，可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助屬狗的人迎來意外之財。

TOP 2屬羊

屬羊的人今天偏財運極旺盛。小孟老師建議可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助屬羊的人在當日獲得意外之財。

TOP 1屬豬

小孟老師說屬豬的人今天偏財運極旺盛！可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助屬豬的人在當日捕捉財富機遇。

廣告 廣告

另外，小孟老師指出今天的好運時段是11：00至15：00以及17：00至19：00，財神方位是東北方，這些都是讓民眾參考買威力彩的關鍵。



回到原文

更多鏡報報導

校長摩鐵激戰女同事！傳訊「濕整晚要補一下」遭拒 下場出爐

30歲男如廁後倒地猝死 名醫：天冷上廁所4點很致命

公司福利「彈性上下班」她照做 老闆卻說「這理由」影響考績砍年終

台南警界彭于晏抓酒駕「放過妹子同進摩鐵5小時」 綠帽男氣炸舉報